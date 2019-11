Sanita': novemila medici laureati e abilitati fermi nell'imbuto formativo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 nov - Sono oltre 9mila - per la precisione 9.036 - i medici fermi nell'imbuto formativo e quindi impossibilitati a colmare almeno in parte quel gap di professionisti stimato in 16.500 unita' da qui al 2025. Giovani freschi di laurea e abilitazione - il 76% ha meno di 35 anni - che sono rimasti esclusi dall'accesso alle borse per la specialistica dopo l'ultimo concorso o che non sono riusciti a entrare nella scuola di formazione in Medicina generale. A tracciare il quadro e' l'Associazione liberi specializzandi (Als), che ha fotografato anche la mappa regionale: 1.113 camici bianchi fermi in Sicilia, 1.067 in Lombardia, 946 nel Lazio, 728 in Campania, 615 in Toscana. E cosi' via. 'Chiediamo una riforma concordata con associazioni e sindacati di categoria, che tenda ad aumentare gli ingressi nel Ssn attraverso la formazione-lavoro nei cosiddetti teaching hospital', afferma Claudio Cappelli del

direttivo Als. Bag

(RADIOCOR) 22-11-19 13:04:47 (0255)SAN,PA 5 NNNN