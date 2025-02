Sanita': Meloni, a lavoro per Ssn piu' attrattivo ed efficiente con fondi record

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 feb - 'L'Italia puo' vantare un'infrastruttura di eccellenza come il Servizio sanitario nazionale e le professioni sanitarie rappresentano la colonna portante di questo sistema, che e' nostro dovere proteggere, valorizzare e rafforzare. E' il motivo per il quale, fin dal nostro insediamento, siamo al lavoro per rendere il Ssn piu' moderno ed efficiente, per dare risposte sempre piu' adeguate e tempestive ai nostri cittadini e riconoscere ai professionisti della salute cio' che meritano'. Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel messaggio inviato in occasione della celebrazione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, assistenziale e del volontariato, organizzata a Roma dal ministero della Salute e dalla Federazione dei farmacisti italiani (Fofi) in rappresentanza di tutti gli Ordini e le Federazioni nazionali dei professionisti sanitari. 'Abbiamo scelto, per questo, di destinare alla sanita' stanziamenti record - prosegue Meloni nel messaggio - portando nel 2025 il Fondo sanitario nazionale a 136,5 miliardi di euro e a una spesa pro capite di 2.317 euro. Con gli Accordi di Coesione stipulati in questi anni con le Regioni abbiamo messo a disposizione, inoltre, un miliardo e 300 milioni per investimenti negli ospedali e con la revisione del Pnrr abbiamo liberato ulteriori 750 milioni da investire sempre sulla sanita'. Abbiamo concentrato le risorse a disposizione sul rinnovo dei contratti dei dirigenti medici e del personale del comparto e per valorizzare il personale, a partire dalla detassazione delle retribuzioni per le prestazioni aggiuntive che servono ad abbattere i tempi delle liste d'attesa'.

