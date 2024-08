Sanita': Lorenzin, un commissario esperto per gestire la crisi del Santa Lucia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 ago - 'Quella del Santa Lucia e' una situazione gravissima: si tratta di un centro di riferimento per la neuro riabilitazione nel Centro-Sud Italia. Non e' solo una questione che riguarda la regione Lazio ma e' una questione nazionale. L'Istituto va salvato'.

Lo dice la senatrice del Pd Beatrice Lorenzin, ex ministra della Salute, alla vigilia dell'incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vicenda dell'Ircss laziale che sara' accompagnato anche da un presidio della Cgil.

Lorenzin suggerisce di 'trovare una soluzione simile a quella che fu trovata nel 2015 per l'ospedale israelitico: nominammo come commissario un direttore generale che sapeva gestire un ospedale'. 'Bisogna fare in modo - aggiunge - che il tribunale fallimentare nomini un commissario che abbia esperienza nella gestione di un ospedale in crisi, cosi' da garantire il funzionamento dell'istituto. Inoltre poiche' l'istituto ha un interesse nazionale si prenda seriamente in considerazione di renderlo pubblico, di farlo acquisire dalla regione o da una partecipazione mista, ad esempio Inail o Mef'.

