Sanita': liste attesa, ministero Salute 'rammaricato' mancata intesa dopo 5 mesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - Il ministero della Salute 'esprime rammarico per la decisione delle Regioni di negare l'intesa in Conferenza Stato-Regioni sul decreto attuativo relativo ai poteri sostitutivi sulle liste d'attesa'. Cosi' in una nota Lungotevere Ripa. 'La norma in origine gia' contestata dalle Regioni - ricordano dal ministero - era stata modificata in sede di approvazione del decreto legge. Il decreto attuativo sui poteri sostitutivi e' stato trasmesso alle Regioni il 6 novembre scorso: in questi cinque mesi c'e' stata una interlocuzione costante e le Regioni hanno trasmesso al ministero osservazioni che sono state recepite con leale spirito di confronto e collaborazione. I poteri sostitutivi - e' la precisazione - rappresentano una soluzione estrema in caso di gravi inadempienze fermo restando l'auspicio di tutti che a prevalere siano le buone pratiche. Diverse Regioni come Liguria, Basilicata, Lombardia, Lazio, Piemonte, Marche, Veneto, Toscana, che attuano la legge in vigore, stanno ottenendo risultati positivi - rilevano ancora dal ministero -. Cio' non significa che non esistano ancora sacche di inefficienza ma il piu' delle volte vengono effettuati i controlli soltanto dopo l'intervento dei Nas o delle troupe televisive. I poteri sostitutivi sono una garanzia in piu' a tutela del diritto alla salute dei cittadini, non un'ingerenza nelle competenze delle Regioni. Negare a priori questa possibilita' rischia di apparire piu' come volonta' di sottrarsi a qualsiasi forma di controllo che di difendere l'autonomia regionale', conclude la nota del ministero guidato da Orazio Schillaci.

