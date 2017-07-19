Sanita': liste attesa, +1,6 mln visite ed esami erogati nei tempi nel I sem 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 lug - Analizzando il dato e il trend delle singole Regioni, tra la prima meta' del 2025 e quella del 2026 per quanto riguarda le prime visite Agenas evidenzia un 'buon andamento nella maggior parte delle regioni': 7 confermano una elevata percentuale di rispetto dei tempi massimi di garanzia gia' raggiunti; Liguria e Lombardia, 'migliorano significativamente'; Emilia-Romagna, Piemonte, PA di Bolzano pur mantenendo percentuali del rispetto dei tempi inferiori al 80% presentano comunque miglioramenti. In peggioramento sul 2025, Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Pa di Trento. In ben 5 Regioni permangono percentuali di rispetto dei tempi ancora inferiori al 70% 'pur con segnali di inversione di tendenza' in Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Umbria. Anche per gli esami diagnostici, la maggior parte delle Regioni 'mostra buoni risultati'. In particolare: 10 confermano una elevata percentuale di rispetto dei tempi massimi di garanzia gia' raggiunti nel 2025, superiore all'80%; Liguria e Lombardia migliorano significativamente; la Regione Friuli-Venezia Giulia passa dal 76,1% al 80,4%. Quattro Regioni pur mantenendo percentuali del rispetto dei tempi inferiori al 80% presentano comunque miglioramenti (Trento, Puglia, Sardegna, Umbria) mentre alcune che avevano percentuali inferiori al 80% presentano peggioramenti rispetto al 2025, come Abruzzo, Sicilia e Valle d'Aosta.

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