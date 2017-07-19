Sanita' integrativa: Confindustria e Cgil-Cisl-Uil, accordo Fondo FasiOpen

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto, nell'ambito del confronto avviato lo scorso mese di luglio, un accordo interconfederale in tema di sanita' integrativa con cui mettono a disposizione della contrattazione collettiva, nazionale e aziendale, il Fondo sanitario integrativo, FasiOpen. Che potra' operare, a esito della contrattazione collettiva, come fondo di assistenza sanitaria integrativa per i settori privi di un proprio fondo contrattuale nazionale e, a livello aziendale, offrendo possibili coperture aggiuntive a quelle gia' previste dai fondi esistenti, secondo il criterio di non selezione del rischio a favore di collettivita' di lavoratori (non dirigenti), erogando prestazioni integrative di assistenza sanitaria e sociosanitaria secondo il principio di solidarieta' e mutualita' tra gli iscritti. L'accordo interconfederale 'tiene conto del delicato momento del Servizio sanitario nazionale, che rappresenta il primo e irrinunciabile pilastro a garanzia della tutela universale della salute, ed e' segnato da squilibri territoriali, risorse limitate e nuove sfide demografiche ed economiche, per il quale, dunque, occorrono investimenti'. Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, ritenendo fondamentale preservare le funzioni e le qualita' distintive del nostro sistema sanitario pubblico, hanno inteso estendere, con la sottoscrizione dell'accordo, i benefici della sanita' integrativa ai settori e ai lavoratori che ancora non ne dispongono, offrendo un ulteriore strumento di welfare contrattuale che operi in complementarita' e sinergicamente con il Ssn. Hanno ritenuto FasiOpen 'lo strumento piu' utile per dare ulteriore sviluppo alle iniziative originate dalla contrattazione collettiva in materia di sanita' integrativa, estendendone e potenziandone l'efficacia quale strumento di supporto al sistema delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva'.

