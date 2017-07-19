Sanita': in Italia spesa pro capite a 5.164$ al di sotto media Ocse 9,3% -2

Aspettativa di vita a 83,5 anni (+2,4 anni su media Ocse) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,13 nov - L'Italia secondo il Report ottiene risultati migliori della media Ocse in 7 dei 10 indicatori chiave che misurano lo stato di salute e i fattori di rischio per la salute. Nel dettaglio, l'aspettativa di vita e' di 83,5 anni cioe' 2,4 anni in piu' rispetto alla media Ocse e con ulteriori margini di recupero, dal momento che da noi la mortalita' prevenibile si attesta su 93 ogni 100.000 abitanti (inferiore alla media Ocse di 145) mentre la mortalita' curabile e' pari a 52 ogni 100.000 abitanti (inferiore alla media Ocse di 77). Nel complesso, 'solo' il 5,9% degli italiani valuta la propria salute come cattiva o molto cattiva (media Ocse 8,0%). Altro indicatore considerato, il tasso di suicidio pari a 6 ogni 100.000 abitanti, quasi la meta' della media Ocse pari a 11 decessi ogni 100.000 abitanti. In Italia, l'intera popolazione e' coperta da un insieme di servizi essenziali, mentre nella media dei Paesi Ocse la copertura e' del 98% della popolazione. Male il consumo di antibiotici: l'Italia prescrive 21 dosi giornaliere ogni 1.000 abitanti, piu' della media Ocse di 16. E decisamente da migliorare e' il dato sull'accesso alle cure: appena il 44% degli italiani si dichiara soddisfatto della disponibilita' di un'assistenza sanitaria di qualita' (media Ocse 64%) mentre ben il 73% della spesa in Italia e' coperto dal 'pagamento anticipato obbligatorio' come lo definiscono i criteri Ocse, percentuale rilevante anche se inferiore alla media Ocse del 75%. Nel complesso pero' solo la meta' delle persone in Italia dichiara 'bisogni sanitari insoddisfatti': e' l'1,8% delle persone rispetto alla media Ocse del 3,4%.

