Sanita': in Italia aziende integratori sono per 60% nazionali, 24% a capitale estero

Indagine Integratori & Salute e supporto tecnico PwC Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 lug - Le aziende di integratori in Italia sono soprattutto nazionali (60%), di dimensioni medio-grandi, mentre il 24% sono a capitale estero e il 16% sono multinazionali a capitale italiano. E' quanto emerge da un'indagine dal titolo 'La voce delle aziende: un'indagine sulle loro prospettive ed esigenze', condotta da Integratori & Salute con supporto tecnico di Pwc su un campione di 50 aziende associate di diverse dimensioni e ambiti di business, con l'obiettivo di raccogliere le loro prospettive, priorita' ed esigenze. Dalla survey si rileva infatti che la quasi totalita' delle aziende del panel opera in Italia, principale mercato di riferimento. A seguire troviamo il resto dell'Europa (44%), l'Asia (28%), l'America (16%), l'Africa (10%) e l'Oceania (8%). Per circa l'80% delle aziende inoltre il modello di business prevalente e' volto alla commercializzazione di integratori, mentre nella produzione domina quella per conto terzi. I clienti piu' rilevanti delle aziende di integratori sono i grossisti, seguiti dai distributori. Inoltre, secondo i dati dello studio, 8 aziende su 10 hanno collaborazioni di ricerca attive, principalmente con universita' o istituti di ricerca accademici. 'Oggi, grazie alla forte impronta innovativa del comparto siamo impegnati a ricercare e a progettare gli integratori di domani, che dovranno rappresentare un sostegno sempre piu' mirato e strategico per il benessere delle persone', afferma Germano Scarpa, Presidente di Integratori & Salute. 'Un utilizzo degli integratori nei prossimi anni come strumento di prevenzione primaria puo' infatti costituire un'importante risorsa per i sistemi sanitari nazionali. In generale, il futuro del nostro settore dipendera' anche dalla capacita' delle imprese di integratori di innalzare il livello qualitativo dei propri prodotti e di partecipare attivamente al dibattito regolatorio. Le imprese devono continuare ad avere il coraggio di investire in ricerca e collaborare con il mondo scientifico per dimostrare l'efficacia dei nutrienti, anche adottando modalita' di valutazione innovative'.

