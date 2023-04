Sanita': in Conferenza Stato-Regioni le nuove "tariffe" Ssn da 400 mln

Livelli essenziali di assistenza verso la piena attuazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 apr - Dopo oltre 5 anni di impasse, e' previsto per oggi il via libera in Conferenza Stato-Regioni all'Intesa sui due tariffari per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di protesica (in tutto oltre 3mila voci) che danno concreta attuazione al decreto del 2017 sui "nuovi" Livelli essenziali di assistenza (Lea), cioe' le cure erogate dal Servizio sanitario nazionale gratuitamente o dietro pagamento di un ticket. Una partita che vale oltre 400 milioni, che impatta direttamente sul diritto alla salute - tanto che la stessa presidente della Consulta Silvana Sciarra ha sollecitato l'aggiornamento dei Lea nella Relazione annuale presentata il 13 aprile - e che fino a oggi era rimasta ferma essenzialmente per la richiesta di maggiori risorse da parte delle Regioni. Regioni i cui bilanci al capitolo sanita' sono stati ulteriormente appesantiti dalla pandemia tanto da rendere concreto il rischio commissariamento.

