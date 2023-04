Sanita': in Conferenza Stato-Regioni le nuove "tariffe" Ssn da 400 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 apr - Il nuovo schema di decreto inviato dal ministro della Salute Orazio Schillaci per l'iscrizione all'Ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni di oggi da' una prima boccata d'ossigeno procrastinando i tempi dell'entrata in vigore: le tariffe della specialistica scatteranno a gennaio prossimo mentre per la protesica si dovra' attendere aprile 2024. Di mezzo c'e' la legge di Bilancio che potrebbe essere il primo veicolo utile per recuperare ulteriori finanziamenti nel caso in cui "lo specifico monitoraggio sull'applicazione delle nuove tariffe" - che la Conferenza delle Regioni ha chiesto di attivare con il Governo nell'esprimere il via libera all'unanimita' - ne evidenzi la necessita'. Inoltre, i governatori chiedono di inserire sempre in un "primo veicolo normativo utile" una modifica ai tetti di spesa sugli acquisti di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate con il Ssn. Fino a oggi infatti il limite al budget aveva impedito acquisti ulteriori da strutture convenzionate. Infine, dalle Regioni arriva la richiesta di un nuovo "aggiornamento immediato dei nomenclatori tariffari e delle tariffe riportate nello schema di decreto, da concludersi coerentemente con la loro entrata in vigore".

Quest'ultima previsione consentirebbe ai governatori di impiegare i 200 milioni annui stanziati dal precedente Governo proprio per l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, a cominciare dall'annualita' 2022. Risorse preziose in piu' che andranno a finanziare le ultime e spesso costose innovazioni.

