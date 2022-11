Sanita': il 1 dicembre Healthcare Summit del Sole-24Ore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 nov - La missione "Salute" del Pnrr rappresenta una sfida importantissima per il futuro del Ssn. Una missione che avra' tra gli altri obiettivi quello di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equita' di accesso alle cure, senza dimenticare la ricerca e gli investimenti nel mondo della scienza. Per approfondire questi temi Il Sole 24 Ore organizza l'Healthcare Summit, in programma giovedi' 1 dicembre dalle ore 9.00 a Roma nello spazio Vittoria, in via Vittorio Colonna 11, a cui interverra' in apertura il ministro della Salute Orazio Schillaci. L'Healthcare Summit, giunto alla XI edizione, sara' l'occasione per un'analisi precisa e puntuale su come cambia la sanita' italiana grazie a Pnrr e legge di bilancio.

A discuterne rappresentanti politici e istituzionali, esperti e aziende del settore sanitario e farmaceutico, che affronteranno a 360 gli scenari evolutivi e le tematiche piu' attuali del sistema sanita' e salute. Interverranno tra gli altri: Massimiliano Boggetti, Presidente Confindustria Dispositivi Medici; Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione Gimbe; Marcello Cattani, Presidente Farmindustria; Enrico Coscioni Presidente Agenas; Fiorenzo Corti, Vicesegretario nazionale Fimmg; Raffaele Donini, assessore alle Politiche per la salute Regione Emilia-Romagna; Fabio Torriglia, Vice Presidente Egualia; Maurizio Zega, Presidente Fnopi; Giovanni Migliore, Presidente Fiaso. E' possibile seguire l'evento in presenza o in streaming, previa registrazione online su https://virtualevent.ilsole24ore.com/healthcaresummit-2022/.

