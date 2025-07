Sanita': Gimbe, su fascicolo sanitario elettronico 'frattura digitale' tra Regioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,16 lug - La disomogeneita' regionale e' marcata. Alcuni documenti fondamentali - come il profilo sanitario sintetico, le prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, il referto specialistico ambulatoriale - sono disponibili in oltre l'80% delle Regioni. Il certificato vaccinale e il documento di erogazione delle prestazioni specialistiche sono presenti in 15 Regioni e Pa (71%), mentre il documento di erogazione dei farmaci e la scheda della singola vaccinazione compaiono nei Fse di 14 Regioni (67%).

Il referto di anatomia patologica e il taccuino personale dell'assistito sono accessibili in 13 Regioni (62%). Soltanto 6 Regioni rendono disponibile la lettera di invito per screening, vaccinazioni e altri percorsi di prevenzione, mentre la cartella clinica e' resa disponibile nel Fse solo dal Veneto. Complessivamente, a livello nazionale il Fse mette a disposizione degli utenti il 68% dei documenti monitorati sul portale del Fse 2.0 e previsti dal decreto.

Nessuna Regione alimenta il Fse con tutti i documenti previsti: si va dal 93% del Piemonte e del Veneto al 40% di Abruzzo e Calabria. Inoltre, al 31 marzo solo il 42% dei cittadini ha dato il suo si' alla consultazione dei propri dati sanitari da parte dei medici. Ma si va dall'1% in Abruzzo, Calabria e Campania al 92% in Emilia-Romagna. Al Sud, solo la Puglia (73%) supera la media nazionale. 'Fornire il consenso e' il primo passo per accedere ai benefici del Fse - sottolinea Cartabellotta - ma serve un grande sforzo informativo e culturale'. Infine, l'utilizzo: tra gennaio e marzo appena il 21% dei cittadini ha consultato almeno una volta il proprio Fse, considerando solo chi ha avuto almeno un documento caricato. E anche in questo caso si va dall'1% delle Marche al 65% dell'Emilia-Romagna.

com-bag

(RADIOCOR) 16-07-25 10:40:25 (0223)SAN 5 NNNN