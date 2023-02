Sanita': Gimbe, nel primo anno Covid resta gap Nord-Sud e prevenzione "cenerentola"

Solo 11 Regioni adempienti su Livelli essenziali assistenza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 feb - Solo 11 Regioni risultano adempienti guardando ai risultati 2020 sul rispetto dei Lea, i Livelli essenziali di assistenza da garantire a tutti i cittadini che il ministero della Salute monitora considerando i tre aspetti ospedale, territorio e prevenzione. "Promosse" Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Trento, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, mentre le altre 10 sono inadempienti: Abruzzo, Liguria, Molise e Sicilia con un punteggio insufficiente in una sola area; Basilicata, Campania, Bolzano, Sardegna, Valle D'Aosta con un punteggio insufficiente in due aree e la Calabria insufficiente in tutte le tre aree. A sottolinearlo e' la Fondazione Gimbe, che ha analizzato i dati sia per confrontare la resilienza dei servizi sanitari regionali nell'anno dello scoppio della pandemia sia per valutare le differenze tra le Regioni del Nord e quelle del Sud. 'Dalle nostre analisi - spiega il presidente Gimbe Nino Cartabellotta - emergono tre elementi fondamentali: innanzitutto il gap Nord-Sud non si e' ridotto nonostante molte Regioni del Nord siano state colpite in maniera drammatica dalla prima ondata e, al tempo stesso, quelle del Sud siano state risparmiate grazie al lockdown; in secondo luogo, le Regioni settentrionali piu' colpite dalla pandemia hanno mostrato una differente resilienza, inevitabilmente condizionata dalla qualita' del servizio sanitario regionale pre pandemia; infine, la "sorella povera" della sanita', ovvero la prevenzione, e' stata quella che ha pagato il conto piu' salato, in termini di erogazione di prestazioni essenziali'.

Bag

(RADIOCOR) 23-02-23 10:32:10 (0258) 5 NNNN