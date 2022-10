Sanita': Garante privacy sanziona Regione Lazio su dati screening oncologici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 ott - Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la Regione Lazio per la somma di 100.000 euro per non avere aggiornato i dati della piattaforma utilizzata dalle Asl per l'invito agli screening oncologici. L'Autorita' e' intervenuta a seguito del reclamo di una donna che aveva lamentato all'Autorita' di aver ricevuto dalla Asl di Rieti un invito a partecipare al programma di screening del tumore del collo dell'utero, rivolto alla figlia deceduta nel 1995. Nel corso dell'istruttoria, l'Autorita' ha accertato che - per svolgere le campagne di screening - le Asl utilizzano una piattaforma regionale denominata Sistema Informativo dei Programmi di screening oncologici (SIPSOweb), che contiene tutti i parametri necessari alla generazione degli inviti. Quando la ASL di Rieti aveva consultato la scheda "dettaglio assistito" di SIPSOweb della figlia della reclamante, questa risultava ancora regolarmente inserita nella piattaforma regionale sebbene deceduta da tempo. L'Autorita' ha pertanto contestato alla Regione il mancato rispetto dei principi di esattezza e correttezza dei dati trattati attraverso la piattaforma e, tra l'altro, la non corretta individuazione dei ruoli ricoperti dai soggetti che a vario titolo trattano dati personali attraverso SIPSOweb.

