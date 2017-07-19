Sanita': Fondo sanitario, da Regioni ok unanime riparto fondo 2025 da 136,5 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 nov - Le Regioni, riunite in Conferenza straordinaria, hanno approvato all'unanimita' il riparto del Fondo sanitario 2025. La dotazione complessiva del Fondo e' pari a circa 136 miliardi e mezzo, di cui 130.668.126 sono rappresentati dalla 'quota indistinta', ripartita per il 98,5% sulla base della popolazione residente e della frequenza dei consumi sanitari per eta', per lo 0,75% sulla base del tasso di mortalita' e per un altro 0,75% sulla base dell'incidenza di poverta', bassa scolarizzazione e disoccupazione. Inoltre, la cosiddetta 'quota premiale', pari a 341 milioni di euro per il 2025 (0,25% del totale del Fondo), e' stata ripartita in auto-coordinamento tra le Regioni in un reciproco sforzo di solidarieta' in modo da garantire a tutte le Regioni un incremento dei finanziamenti. Tra i criteri utilizzati dalla Conferenza delle Regioni per la quota premiale compare per la prima volta l'indice della densita' abitativa ed estensione territoriale, ritenuto una leva fondamentale per rispondere al fabbisogno sanitario di alcuni territori.

