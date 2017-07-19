Sanita': Fondazione Gimbe, con autonomia differenziata equita' a rischio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - Dal rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), cioe' le cure che il Servizio sanitario nazionale e' tenuto a erogare gratuitamente o dietro pagamento del ticket a tutti i cittadini, alla mobilita' sanitaria che porta ad attrarre o a 'perdere' pazienti. Dalla percentuale di rinuncia alle prestazioni da parte dei cittadini, motivata anche dalle liste d'attesa, alle forti differenze sui numeri del personale, a cominciare dai medici di famiglia e dagli infermieri. Le quattro Regioni che puntano a ottenere l'autonomia differenziata in sanita' - Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria - mostrano profonde differenze, che le 'maggiori competenze' previste dalla riforma rischierebbero di acuire, 'aumentando disuguaglianze di accesso e privatizzazione'. Lo ha rilevato la Fondazione Gimbe nell'audizione, presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, sugli schemi di pre-intesa per l'autonomia differenziata, anche alla luce di quanto illustrato ieri dalla Commissione Affari sociali della Camera in merito all'indagine conoscitiva sull'attuazione dei Lea. 'Le competenze richieste dalle Regioni - tariffe regionali differenziate, gestione autonoma delle risorse statali per edilizia sanitaria e tecnologie, istituzione di fondi sanitari integrativi regionali, maggiori margini per assunzioni di personale e prestazioni aggiuntive e riallocazione di risorse nazionali vincolate - potrebbero produrre effetti rilevanti sull'equita' e sull'uniformita' del Servizio sanitario nazionale', evidenzia la Fondazione.

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