Sanita': Enpam, il fondo Aesculapius acquista portafoglio di 11 immobili sanitari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - Il fondo Aesculapius, interamente partecipato da Enpam, ha acquistato un portafoglio di 11 immobili sanitari localizzati in diverse regioni del Nord e del Sud Italia. 'Si tratta di stabili - spiega una nota - che ospitano 10 fra Ircss (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e Ics (Istituti clinici scientifici) con 1.200 posti letto accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, e una Rsa con 80 posti letto, sempre in convenzione Ssn'. Le attivita' sanitarie sono gestite da societa' italiane (10 strutture su 11 sono riconducibili alla Fondazione Maugeri, mentre la Rsa e' di Sereni Orizzonti). La proprieta' degli immobili, invece, era passata a una societa' straniera. 'Per noi e' un investimento strategico - dice il presidente dell'Enpam Alberto Oliveti -. In un'Italia che invecchia e dove aumentano le multi-cronicita' e le fragilita', mentre diminuisce il sostegno familiare, diamo stabilita' a strutture ospedaliere, di riabilitazione e di assistenza, che sono cruciali per il Servizio sanitario nazionale'. Gli immobili sono localizzati in Lombardia, Piemonte, Puglia e Campania. Le societa' che gestiscono le strutture sanitarie hanno firmato contratti di affitto ultraventennali.

Dif

(RADIOCOR) 12-05-25 11:50:12 (0281)SAN,PA,IMM 5 NNNN