Sanita': dallo Stada Health report 2026 un focus sull'Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 set - In un Paese tra i piu' longevi al mondo, l'invecchiamento della popolazione pone il Servizio Sanitario Nazionale di fronte a sfide sempre piu' urgenti: tempi di attesa, accesso alle cure e sostenibilita'. Nel frattempo, cambia anche il rapporto degli Italiani con la salute. Il medico e il farmacista restano punti di riferimento fondamentali, ma accanto a loro si fanno strada la digitalizzazione e l'Intelligenza Artificiale, strumenti che promettono di rendere piu' tempestivi e personalizzati i percorsi di cura.

Ma come viene percepito questo cambiamento dai cittadini? Quanto risponde davvero ai loro bisogni il sistema sanitario attuale? E fino a che punto gli italiani sono disposti ad affidarsi alla digitalizzazione quando si parla di salute? A queste domande risponde la fotografia tracciata dall'edizione 2026 dello STADA Health Report, i cui risultati italiani saranno presentati in esclusiva nel corso dell'evento mercoledi' 23 settembre dalle 10.30 in diretta online all'indirizzo: STADA Health Report 2026 - Focus Italia | 23 settembre, Milano. I lavori si apriranno alle ore 10.30 con gli interventi di Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, e Salvatore Butti, General Manager & Managing Director EG STADA Group. Alle 10.40 sara' presentato il primo focus della ricerca, dedicato a un sistema sanitario che soddisfa sempre meno una popolazione in progressivo invecchiamento. I risultati saranno illustrati da Luca Vitaloni, Associate Director Human8. A seguire, Marzio Bartoloni, giornalista de Il Sole 24 Ore, ne discutera' con Claudio Cricelli, Presidente Emerito SIMG, Valeria Fava, Responsabile del Coordinamento Politiche per la Salute di Cittadinanzattiva, Andrea Mandelli, Presidente FOFI, e Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia. Alle 11.40 sara' presentata la seconda parte della ricerca, dedicata al tema 'Consulto il medico e il farmacista o chiedo all'AI?' e alla percezione degli italiani rispetto alla digitalizzazione dell'healthcare. Anche in questo caso i risultati saranno illustrati da Luca Vitaloni, Associate Director Human8. Il confronto, moderato da Marzio Bartoloni, giornalista de Il Sole 24 Ore, vedra' la partecipazione di Luca Buscioni, CEO e Founder QuiCare, Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG, Valeria Fava, Responsabile del Coordinamento Politiche per la Salute di Cittadinanzattiva, Francesco Ferro Russo, Presidente Fenagifar, e Giuseppe Remuzzi, Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.

L'evento presentera' in esclusiva i risultati italiani dell'edizione 2026 dello STADA Health Report, l'indagine indipendente e rappresentativa realizzata da Human8 per conto del Gruppo STADA in 20 Paesi europei. I dati offriranno una fotografia aggiornata del rapporto tra cittadini, salute e innovazione tecnologica e costituiranno il punto di partenza per un confronto tra i principali stakeholder del settore sulle prospettive future della sanita' e sul ruolo sempre piu' centrale delle nuove tecnologie. Le conclusioni saranno affidate alle ore 12.40 a Salvatore Butti, General Manager & Managing Director EG STADA Group. La chiusura dei lavori e' prevista alle 12.50.

Per informazioni e iscrizioni: 24oreventi.com/healthreport.

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(RADIOCOR) 12-09-26 19:32:00 (0473) 5 NNNN