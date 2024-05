Sanita': da Long Covid raddoppio ricoveri e oltre 4.200 decessi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - L'impatto del Long Covid sulla salute si sta mostrando rilevante dal punto di vista del Servizio sanitario nazionale, con il rischio di nuovo ricovero o di visite mediche che raddoppia in chi ha avuto l'infezione e oltre 4.200 morti stimate a causa degli effetti a distanza di mesi dell'infezione acuta. Sono i primi risultati del progetto del ministero della Salute coordinato dall'Istituto superiore di sanita' (Iss) - che sara' presentato domani a Roma - sugli effetti a lungo termine del Covid-19. 'E' importante - afferma Graziano Onder, coordinatore del progetto - incrementare le conoscenze e uniformare l'approccio al trattamento del Long Covid, assicurare forte coesione tra gli stakeholder, raccogliere le esperienze territoriali e promuovere una risposta comune in considerazione del numero importante di persone colpite da Covid-19 che presentano, a settimane e mesi dal termine dell'infezione acuta, eterogenee manifestazioni cliniche che precludono un pieno ritorno al precedente stato di salute'.

Fino al 45% di chi sopravvive al Sars-CoV-2 ha almeno un sintomo non risolto dopo 4 mesi, con una prevalenza piu' alta in chi e' stato ricoverato. Le dimensioni del Long Covid sono state valutate in oltre 7 milioni di pazienti di Friuli Venezia Giulia, Toscana e Puglia: in chi ha contratto il Covid-19 il numero di nuovi ricoveri ospedalieri e di visite mediche nei 6 mesi seguenti l'infezione e' raddoppiato come conseguenza del Long Covid e il numero di diagnosi triplicato. Secondo i dati elaborati da Iss e Istat, inoltre, 2020 e 2021 sono stati registrati 4.752 decessi associati a questa condizione.

com-Bag

(RADIOCOR) 21-05-24 15:54:39 (0498)SAN 5 NNNN