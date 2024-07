Sanita': cure Ssn, tredici Regioni promosse dal monitoraggio Lea 2022

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 lug - Tredici Regioni promosse, sei ancora in bilico e la bocciatura della Valle d'Aosta. Con l'Emilia Romagna prima in prevenzione (punteggio di 96,1 su 100), la Toscana al top nell'area distrettuale (cure territoriali) con 96,4 e la Provincia autonoma di Trento capofila con 98,3 punti nelle performance degli ospedali. Questa la 'classifica' riportata dall'ultimo monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), le cure che il Ssn e' tenuto a garantire da Sud a Nord del Paese. Il report relativo al 2022 e presentato a Roma al ministero della Salute, che lo trasmettera' al Parlamento, avviene secondo i criteri del Nuovo sistema di garanzia (Nsg), architettura di 88 indicatori che quest'anno per la prima volta dopo l'istituzione nel 2019 esce dalla sperimentazione e fa scattare - per le Regioni 'promosse' con punteggio superiore a 60 in ciascuna delle tre macroaree prevenzione, territorio e ospedale - l'accesso alla quota integrativa del Fondo sanitario nazionale. In un quadro di complessivo migloramento, nel 2022 raggiungono la sufficienza Piemonte, Lombardia, Veneto, Pa di Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata. Bocciata in tutte e tre le macro aree la Valle d'Aosta. Calabria, Sicilia e Sardegna sono sotto-soglia nelle aree prevenzione e distretto. Bolzano, Abruzzo e Molise vanno sotto i 60 punti nell'ambito della prevenzione. il Report mostra un'Italia in bilico su vaccini, screening oncologici, stili di vita. Il Paese e' inoltre spaccato in due tra Nord e Sud su valori come la tempestivita' d'intervento del 118 e c'e' un arretramento su dati sentinella come gli interventi di frattura del femore entro le 48 ore e l'uso eccessivo di antibiotici, critico in particolare in Campania e Abruzzo.

