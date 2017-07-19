Sanita': Consiglio dei ministri approva il Ccnl 2022-2024

Zangrillo, servizio pubblico sempre piu' attrattivo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 feb - Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato il Ccnl 2022-2024 dell'Area Sanita'. Il contratto si rivolge a oltre 137.000 dirigenti, di cui 120.000 medici e 17.000 sanitari non medici e prevede incrementi economici medi mensili di 490 euro. Il contratto andra' ora all'esame della Corte dei conti e successivamente tornera' all'Aran per la sottoscrizione definitiva. Spiega il ministro per la Pubblica amministrazione Sen. Paolo Zangrillo: 'Continua l'impegno di questo Governo sul fronte dei rinnovi contrattuali. La sanita' e' uno dei pilastri del nostro Paese: sostenere medici, dirigenti e professionisti sanitari vuol dire rafforzare il sistema nel suo complesso e renderlo piu' efficiente e vicino ai bisogni delle persone.

Questo rinnovo, che riguarda oltre 137mila professionisti della sanita', avra' tra le altre cose un'attenzione concreta per i neoassunti, sinonimo della volonta' di rendere sempre piu' attrattivo e competitivo il servizio pubblico, anche in un settore cosi' importante e impattante per la qualita' della vita dei cittadini'.

com-Dca.

