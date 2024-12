Sanita': Cnel, 4,5 mln di persone hanno rinunciato a prestazioni mediche -2

Record rinunce tra donne e persone tra 55-59 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 dic - Secondo i dati dettaglio della Relazione del Cnel, 'la quota di cittadini che ha rinunciato a visite mediche (escluse odontoiatriche) o ad accertamenti sanitari e' massima nella fascia di eta' 55-59 anni (11,1%), e' piu' bassa ma comunque elevata tra gli anziani di 75 anni e piu' (9,8%) e minima tra i bambini fino ai 13 anni (1,3%). Emerge uno svantaggio delle donne, con il 9% contro il 6,2% degli uomini. La quota piu' alta di rinuncia si registra al Centro (8,8%), mentre nel Mezzogiorno e' pari al 7,7% e al Nord al 7,1%. Il dato peggiore e' in Sardegna con un valore pari al 13,7%, seguita dal Lazio (10,5%) e dalle Marche (9,7%). All'opposto si collocano il Friuli-Venezia Giulia, le PA di Bolzano e Trento, Emilia Romagna, Toscana e Campania con valori inferiori al 6%. Le rinunce per motivi economici sono rimaste sostanzialmente stabili tra 2019 (4,3%) e 2023 (4,2%) e sono passate in secondo piano negli anni del Covid-19 (circa 2,9%). Invece sono aumentate in maniera significativa le rinunce dovute alle lunghe liste di attesa, passate negli stessi anni dal 2,8% nel 2019, al 3,8% nel 2022 e al 4,5% nel 2023. Queste dinamiche sono influenzate dall'esperienza del Covid-19, che ha costituito una barriera all'accesso ai servizi sanitari sia nel 2020 (il 4,9% della popolazione ha dichiarato almeno una rinuncia per tale motivo), che nel 2021 (5,9%) e le cui conseguenze sono scemate nel 2022 (1,2%) e si sono esaurite nel 2023 (0,1%)'.

com-fro

(RADIOCOR) 29-12-24 10:57:13 (0189)SAN 5 NNNN