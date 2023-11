Sanita': Cipess, ok a primo riparto Fondo da 128 mld con criterio deprivazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 nov - Il Cipess ha approvato il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nel 2023, per un totale di 128.005,20 milioni (al netto dei 864 milioni da destinare al Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci innovativi). E' il primo riparto - sottolineano dal Cipess - effettuato in applicazione dei nuovi criteri definiti con il Dm 30 dicembre 2022, in attuazione del decreto legislativo n. 68 2011. A spiegare il nuovo parametro, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato intervenuto nella conferenza stampa post riunione con il sottosegretario con delega al Cipess Alessandro Morelli.

'Sono 220 i milioni che nel 2023 saranno spostati da Nord a Sud. Saranno suddivisi tra 8 regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria e Sardegna - ha detto Gemmato -. Un risultato importante: per la prima volta, i soldi del Fondo sanitario nazionale saranno suddivisi non solo in base al numero degli abitanti delle singole Regioni, ma anche in base al cosiddetto coefficiente di deprivazione, che tiene conto di vari parametri e cio' avvantaggera' le Regioni del Sud. Saranno dunque assicurati 220 milioni in piu' al Sud, a "discapito" del Nord'.

