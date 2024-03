Sanita': Cergas, assegno di cura non basta, assistenza per 3 anziani su 10

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar - 'Bene il provvedimento, ma il qui e ora rischia di non lasciare effetti duraturi. Quando si parla di assistenza non basta spendere, bisogna creare servizi'. All'indomani del via libero al primo tassello della riforma di assistenza per gli anziani con l'assegno da 850 euro dell'assegno di cura commenta cosi' a Radicor Elisabetta Notarnicola, coordinatrice dell'area Social Policy and Social Innovation del Cergas Sda Bocconi e dell'Osservatorio Long Term Care.

Oggi sono disponibili servizi di assistenza, che siano in rsa o domiciliari, per meno di tre anziani su dieci che ne avrebbero bisogno (il 27%), secondo il rapporto Oasi2024 dell'Osservatorio di Sda Bocconi.

Le Rsa nelle regioni del Nord hanno in carico attorno al 10% di chi ha necessita' di cura, nel Centro-Sud ci si ferma a numeri molto inferiori, compresi tra l'1 e il 5%, con l'eccezione delle Marche, che raggiungono il 19% degli over75 non autosufficienti. Per l'assistenza a casa ci si ferma ad una media del 17%. Con differenze ancor piu' marcate tra le regioni: oltre due terzi degli over 65 viene assistito a casa in Molise, il caso top in virtu' del piano di rientro, mentre in Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano il dato si ferma al 3%. 'I fondi in arrivo andranno in gran parte a coprire costi di aiuti familiari non professionali garantiti da quasi un milione di badanti che nelle famiglie italiane gia' ci sono. Mentre non si crea un servizio in piu'', piega Elisabetta Notarnicola. 'Certo non suppliscono la carenza di professionisti formati, ma si potrebbe pensare ad un loro coinvolgimento, lavorando su formazione, regolarizzazioni e integrazione nei servizi esistenti'.

