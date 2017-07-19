Sanita': case comunita', da Stato-Regioni via libera a contratto dei medici di famiglia

Rispettata scadenza 30 giugno fissata dal Pnrr (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - Con una riunione straordinaria della Conferenza Stato-Regioni e' arrivato l'ok definitivo sull'Accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale, finalizzato al funzionamento operativo delle Case di comunita'. Grazie all'intesa raggiunta oggi e al parere positivo della Corte dei Conti, si completa dunque l'iter procedurale che permette all'Accordo di diventare pienamente operativo entro il 30 giugno 2026, nel rispetto dei tempi previsti dal Pnrr. Dopo serrate interlocuzioni tra Governo, Regioni e organizzazioni sindacali, il testo era stato sottoscritto nella serata di martedi' 23 giugno da Sisac, la Struttura interregionale sanitari convenzionati che rappresenta le Regioni, e dai sindacati Fimmg e Fmt.

L'Accordo raggiunto 'consente di assicurare alle Case di comunita' la presenza di professionisti essenziali per la cura e la gestione dei pazienti, secondo un modello di assistenza piu' vicino alle persone', conclude la nota della Conferenza delle Regioni.

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