Sanita': Cartabellotta (Gimbe), riforma Bernini su Medicina flop annunciato

Carenza concentrata su medici famiglia e alcune specialita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - 'La riforma Bernini ha alimentato l'illusione che laureare piu' medici fosse la panacea per risolvere i problemi del Ssn. I dati raccontano invece una realta' ben diversa: in Italia ci sono tanti medici, che pero' fuggono dalla sanita' pubblica, e la medicina generale e varie specialita' cruciali per il sistema sono disertate perche' poco attrattive. Senza interventi mirati per risolvere queste criticita' la riforma rischia di utilizzare risorse pubbliche per formare una nuova pletora medica destinata al libero mercato, in una sanita' dove il pubblico arretra e il privato avanza. E visto che gli obiettivi dichiarati, cioe' migliorare la qualita' della formazione e valorizzare capacita' e merito sono clamorosamente falliti, e' indispensabile mettere da parte polemiche politiche e procedere in maniera costruttiva con la 'riforma della riforma''. Cosi' il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, commenta quello che definisce un 'flop annunciato' e sottolinea che il problema sono gli oltre 900mila medici che non lavorano nel Ssn. La Fondazione stima una carenza di 5.575 medici di famiglia e mentre un 25% di borse di specializzazione dopo il concorso 2025-2026 non sono state assegnate, per lo piu' in medicina di emergenza-urgenza, chirurgia generale, radioterapia e altre specialita' da cui i giovani medici 'fuggono'. I laureati in Medicina e Chirurgia nel 2023 sono stati 16,6 per 100.000 abitanti, valore superiore alla media Ocse (14,3) e poco sopra la media dei paesi europei (16,3). Questi dati - spiega - confermano che i presupposti della riforma non si basavano su una carenza di medici in termini assoluti, ne' su un numero insufficiente di laureati'. La Fondazione Gimbe punta poi il dito sulle modalita' di selezione adottate dalla riforma, che 'non premiano il merito'.

