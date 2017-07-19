Sanita': Cartabellotta (Gimbe), riforma Bernini su Medicina flop annunciato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - La riforma - sottolineano ancora da Fondazione Gimbe - ha puntato su una selezione basata su esami di merito da sostenere dopo un semestre-filtro di formazione sulle tre materie biologia, chimica e fisica. Ma 'nei fatti il numero chiuso non e' mai stato abolito e sono state concentrate almeno 450 ore di lezioni e studio in soli 60 giorni, con didattica prevalentemente a distanza e scarsa interazione con i docenti. Il tutto culminato in un triplice esame universitario svolto in un contesto di concorrenza tossica, con tre prove consecutive da 87 secondi a domanda, intervallate da una pausa di 15 minuti'. L'ipotesi oggi sul tavolo e' l'adozione di una graduatoria nazionale che includa tutti i candidati fino all'esaurimento dei posti disponibili, demandando ai singoli atenei il recupero dei debiti formativi. 'Una sanatoria - commenta Cartabellotta - che certifica il fallimento della riforma Bernini: dall'ambiziosa pretesa di una selezione basata sul merito all'inevitabile compromesso del '6 politico'. Con tempi talmente compressi da costringere a chiudere un occhio, se non entrambi, sul reale livello di preparazione degli studenti'. Per realizzare un sistema di accesso coerente con i bisogni del Servizio sanitario nazionale, la Fondazione Gimbe propone azioni correttive, tra cui garantire supporto economico e logistico agli studenti del semestre filtro; rivedere tempi e modalita' delle prove, affiancando ai quiz strumenti in grado di valutare le attitudini alla professione medica; rafforzare sicurezza e uniformita' delle selezioni. 'Ma soprattutto, e' indispensabile un coinvolgimento stabile di tutti gli stakeholder, sotto la regia congiunta di MUR e Ministero della Salute, evitando approcci unilaterali e soluzioni muro contro muro', e' la conclusione.

