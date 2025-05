Sanita': Cartabellotta (Gimbe), ok target Pnrr ma cure territoriali a rilento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 mag - 'Al 31 marzo 2025 per la Missione Salute del Pnrr non era prevista alcuna scadenza europea e l'unica scadenza nazionale e' stata rispettata. Tuttavia, al di la' del rispetto delle scadenze formali, a poco piu' di un anno dalla rendicontazione finale, la riforma dell'assistenza territoriale e l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico procedono decisamente a rilento, con marcate diseguaglianze tra le Regioni'. Cosi' Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe che conduce un monitoraggio indipendente sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per il periodo 2021-2025 risultano raggiunti tutti i target previsti: in particolare, al 31 marzo e' stato raggiunto il target 'Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (terza parte)', che prevede un ulteriore incremento dei pazienti over 65 da trattare in assistenza domiciliare, cosi' da raggiungere la soglia della presa in carico del 10% della popolazione in quella fascia di eta'. 'Tuttavia - osserva Cartabellotta - persistono grandi disparita' regionali, sia nel numero di assistiti a domicilio sia nella tipologia di servizi offerti'. Infatti, come documentato dall'ultimo rapporto dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) sulla riforma della sanita' territoriale - aggiornato a dicembre 2024 - solo Molise, Trento, Umbria e Valle D'Aosta garantiscono in tutti i distretti sanitari gli otto servizi previsti: nelle altre Regioni le principali carenze riguardano l'assistenza del medico e del pediatra di famiglia, l'assistenza specialistica, i servizi socio-assistenziali e la fornitura di farmaci e dispositivi.

Considerando solo le Case di comunita' con tutti i servizi dichiarati attivi, la media nazionale e' al 6,9% per quelle prive di personale medico e infermieristico e al 2,7% per quelle pienamente funzionanti.

com-bag

(RADIOCOR) 06-05-25 10:00:15 (0251)SAN,PA,FONUE 5 NNNN