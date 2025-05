Sanita': Cartabellotta (Gimbe), ok target Pnrr ma cure territoriali a rilento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 mag - 'Rispetto alle Case di comunita' - commenta ancora Cartabellotta - lo stato di attuazione degli Ospedali di comunita' appare ancora piu' indietro, anche perche' nessuna Regione ha attivato tutti i servizi. Dalla fotografia Agenas di cinque mesi fa - prosegue - e' ipotizzabile che il quadro attuale sia piu' incoraggiante. Tuttavia, l'attuazione di Case e Ospedali di comunita' procede ancora con una lentezza inaccettabile e a velocita' troppo diverse. E a poco piu' di un anno dal giugno 2026, alcune sono ancora inchiodate al punto di partenza'.

Focus anche sul Fascicolo sanitario elettronico (Fse), a cui il Pnrr destina 1,38 miliardi: al 30 novembre 2024 - rilevano da Gimbe - nessuna Regione rende disponibili tutte le 16 tipologie di documenti previste. Il grado di completezza va dal 94% di Lazio, Piemonte e Sardegna al 63% di Marche e Puglia. Inoltre, al 30 novembre 2024, solo il 42% dei cittadini ha detto si' alla consultazione del Fse da parte di medici e operatori Ssn: dall'1% in Abruzzo, Calabria, Campania e Molise all'89% in Emilia-Romagna. Al Sud, solo la Puglia supera la media nazionale (42%) con un'adesione del 71%. 'A poco piu' di un anno dalla rendicontazione finale del Pnrr - conclude Cartabellotta - l'avanzamento di Case e Ospedali di Comunita' procede ancora troppo lentamente e con velocita' profondamente diverse. Ma il problema principale e' che il 'pieno funzionamento' delle strutture - requisito indispensabile - e' pesantemente ostacolato dalla carenza di personale, in particolare infermieri. Per le Case della comunita' pesa poi anche l'assenza di un reale coinvolgimento dei medici di famiglia, perno insostituibile. E' indispensabile accelerare su piu' fronti per scongiurare rischi concreti, di cui il piu' grave sarebbe non produrre benefici reali per i cittadini a fronte di un indebitamento delle generazioni future'.

