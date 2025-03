Sanita': Cartabellotta (Gimbe), con -10mila infermieri l'anno Pnrr a rischio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - L'Italia perde circa 10mila infermieri ogni anno a fronte di un crescente fabbisogno dovuto al progressivo invecchiamento della popolazione e alle previsioni dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) stima un fabbisogno tra 20 e 27mila infermieri di famiglia da inserire nelle case di comunita' sul territorio. A tracciare un bilancio della profonda crisi della professione e dell'allarme che ne consegue per il Ssn e' la Fondazione Gimbe. 'Siamo di fronte a un quadro che compromette il funzionamento della sanita' pubblica e mina l'equita' d'accesso alle cure - afferma il presidente Nino Cartabellotta - soprattutto per le persone anziane e piu' vulnerabili. Il rischio concreto e' che in assenza di un'adeguata dotazione di personale, il crescente squilibrio tra bisogni e offerta finisca per vanificare gli investimenti del Pnrr, che punta proprio sugli infermieri per la riorganizzazione dell'assistenza'. I numeri di sintesi parlano di un'Italia che ha 5,13 infermieri ogni mille abitanti con forti disparita' territoriali - dai 3,83 della Campania agli oltre 7 della Liguria - a fronte di una media Ocse di 9,8 e di una media Ue di 9. Sbilanciato anche il rapporto infermieri/medici: in Italia e' fermo a 1,5 rispetto alla media Ocse di 2,7.

