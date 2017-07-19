Sanita': Cartabellotta (Gimbe), al Sud solo tre Regioni promosse nelle cure essenziali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 set - Considerato che il ministero della Salute non restituisce un punteggio unico per la valutazione complessiva degli adempimenti Lea, la Fondazione Gimbe ha elaborato una classifica di Regioni e Pa sommando i punteggi ottenuti nelle tre aree. 'Il punteggio totale - commenta Cartabellotta - evidenzia in maniera piu' netta il divario Nord-Sud: infatti, tra le prime 10 Regioni sei sono del Nord, 3 del Centro e solo 1 del Sud. Nelle ultime 7 posizioni, fatta eccezione per la Valle d'Aosta, si trovano esclusivamente Regioni del Mezzogiorno'. La lettura dei punteggi ottenuti nelle singole aree poi restituisce classifiche differenti, utili a individuare punti di forza e criticita' nell'erogazione dei Lea. Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Veneto, Umbria, indipendentemente dal livello delle loro performance, si collocano in posizioni simili nelle tre aree, documentando uniformita' nell'erogazione dell'assistenza. Invece mostrano 'forti squilibri' Calabria, Valle D'Aosta, Liguria, Bolzano. 'Queste differenze - spiegano da Gimbe - indicano che anche dove si raggiunge la soglia di sufficienza, persistono marcati squilibri nella qualita' dell'assistenza. Ma una sanita' che funziona bene solo in ospedale o solo sul territorio non puo' considerarsi realmente efficace, ne' tantomeno in grado di rispondere ai bisogni delle persone'. Infine, nel 2023, 8 Regioni hanno registrato un peggioramento seppure con gap molto variabili: perdono almeno 10 punti sono Lazio (-10), Sicilia (-11), Lombardia (-14) e Basilicata (-19). 'La riduzione delle performance anche in Regioni storicamente solide - commenta Cartabellotta - dimostra che la tenuta del Ssn non e' piu' garantita: un campanello d'allarme che non puo' essere ignorato'. Sul fronte opposto, due Regioni del Sud hanno un netto miglioramento: Calabria (+41) e Sardegna (+26).

com-bag

(RADIOCOR) 03-09-25 10:19:17 (0235)SAN 5 NNNN