Sanita': Calabria, Cgil, Cisl e Uil incontrano il ministro Speranza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 nov - "In attesa che vengano completate al piu' presto le nomine dei vertici delle aziende sanitarie, supportate da unita' di crisi specifiche, si deve provvedere a fare uno screening sul sistema delle forniture, servizi, appalti, al fine di ottimizzare la spesa e garantire la continuita' assistenziale ed occupazionale". E' quanto hanno chiesto Cgil, cisl e Uil nel corso di un incontro al ministero della Salute "sulla critica situazione sanitaria della Calabria". I sindacati parlano di un incontro "positivo" su una questione che, tuttavia, resta "una vera e propria emergenza nazionale", sulla quale e' stata "aperta una dura vertenza". Cgil Cisl Uil "apprezzano la volonta' espressa dal ministro Speranza di individuare da subito possibili soluzioni normative da prevedere in legge di bilancio per sbloccare le assunzioni della sanita' nel Paese ed in Calabria a garanzia dei LEA e nel rispetto del diritto alla salute".

