Sanita': Agenas premia migliori ospedali Humanitas e le Aou Marche e Careggi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ott - 'Inoltre - ha proseguito Mantoan - e' diminuito il gradino tra Nord e Sud del Paese. Da migliorare sicuramente sono le reti tempo-dipendenti fondamentali per curare l'ictus e l'infarto e per la traumatologia e di questo il comitato Livelli essenziali di assistenza e il 'tavolo degli adempimenti' quando valutano le regioni dovrebbero tenere conto. Un dato positivo - ha aggiunto - e' l'aumento dell'attivita' chirurgica oncologica e in particolare su tumore del colon e della mammella e questo grazie all'effetto degli screening che ci consentono di trovare prima queste forme di tumore. I dati del Servizio sanitario nazionale che ne derivano sono straordinari'. In risalita regioni storicamente 'maglia nera' come la Calabria: 'sta presentando degli elementi di miglioramento evidenti - ha sottolineato Mantoan - cosi' come Sicilia e Puglia hanno fatto un grande salto di qualita'.

Infine, l'ultimo dato secondo cui il fatto di essere Regione autonoma non e' sinonimo di efficienza in sanita''.

