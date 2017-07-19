Sanita': 1,4 mld erogati per spese mediche nel 2025 (Facile.it-Prestiti.it)

13,6 mln hanno rinunciato ad almeno una prestazione medica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 feb - Secondo le stime dell'ultimo Osservatorio congiunto Facile.it - Prestiti.it, considerando la sola richiesta di prestiti personali per spese mediche a societa' finanziarie, nell'ultimo anno sono stati erogati circa 1,4 miliardi di euro, ma l'importo complessivo e' superiore se si aggiungono anche i prestiti finalizzati chiesti direttamente presso le strutture sanitarie, o quelli ricevuti da amici e parenti. Invece, secondo l'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca mUp Research in merito al rapporto fra gli italiani e la sanita' nazionale, i tempi medi di attesa sfiorano i 90 giorni e i costi di accesso alla sanita' privata sono decisamente importanti, in media 325 euro a prestazione. E nel 2025 circa 26 milioni di pazienti si sono rivolti alla sanita' privata e 13,6 milioni hanno rinunciato ad almeno una prestazione medica.

