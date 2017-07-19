Sanita': 1,4 mld erogati per spese mediche nel 2025 (Facile.it-Prestiti.it) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 feb - Secondo l'osservatorio congiunto Facile.it - Prestiti.it, che ha analizzato il fenomeno nell'arco temporale degli ultimi 10 anni, nel 2015 i prestiti personali richiesti per le spese sanitarie rappresentavano il 3,8% del totale e l'importo medio che si cercava di ottenere dalle finanziarie era pari a poco meno di 8.000 euro. 10 anni dopo, nel 2025, le domande sono esplose, crescendo del 17% e arrivando a rappresentare oggi appena meno del 4,5% del totale. L'importo richiesto si e', invece, contratto del 24,5% arrivando, sempre in valori medi, a sfiorare i 5.800 euro. Scorrendo i dati si scopre che la spesa media per ciascuna prestazione svolta in regime di solvenza, come detto, e' stata di 325 euro. Per far fronte ai costi, circa 6 milioni di italiani hanno utilizzato una copertura di assicurazione sanitaria che, in toto o in parte, ha aiutato a pagare le spese mediche. Se a livello nazionale la percentuale di chi ha potuto contare su questo tipo di copertura e' stata pari a circa il 23%, guardando i dati a livello territoriale emerge che al Nord si arriva al 28,9%, mentre al Centro scende al 25% e al Sud crolla al 15%.

