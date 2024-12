Sanita': 1 disabile su 3 a rischio poverta' o esclusione sociale-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 dic - Con la pubblicazione del nuovo studio l'Unicusano e nella sua ultima infografica pubblicata a ridosso della Giornata internazionale delle persone con disabilita' segnala non solo che un disabile su tre e' a rischio poverta' o esclusione sociale, ma In Italia, solo il 32,5% delle persone con disabilita' in eta' lavorativa ha un impiego, contro una media nazionale del 58,9%. La disoccupazione tra i disabili e' al 20%, quasi il doppio rispetto all'11,3% della popolazione. Mentre in Italia circa 13 milioni di persone, ovvero il 22% della popolazione, vivono con una qualche forma di disabilita', di cui oltre 3 milioni in condizioni gravi.

Eppure queste persone si trovano spesso ai margini, vittime di barriere fisiche, culturali e sociali che limitano la loro piena partecipazione alla vita quotidiana. Questi numeri sono accompagnati da discriminazioni dirette (esclusione esplicita) e indirette (barriere sistemiche, come la mancanza di accessibilita'), che si riflettono non solo nelle difficolta' di trovare lavoro ma anche nelle condizioni di impiego. Il rischio di violenza e' drammaticamente alto: il 36% delle donne disabili in Italia ha subito almeno una forma di violenza fisica o psicologica, un dato che sottolinea quanto siano intrecciate fra di loro vulnerabilita' e marginalizzazione. Sempre in ambito lavorativo lo studio di Unicusano sottolinea come solo il 33% delle grandi aziende rispetti le esigenze dei dipendenti con disabilita' mentre la percentuale sale al 56% nelle piccole aziende. Il Nord si conferma piu' inclusivo con sei aziende su dieci piu' 'sensibili' alle necessita' dei dipendenti disabili, mentre al Centro-Sud ne sono soltanto quattro su dieci. Anche l'istruzione riflette questa disparita'. Molti studenti con disabilita' non ricevono il supporto necessario: il numero di ore di sostegno spesso non e' sufficiente e le infrastrutture scolastiche non sono adeguatamente accessibili. Caso esemplare i musei pubblici e privati: solamente il 37,5% e' attrezzato per ricevere persone con disabilita' fisiche gravi e soltanto solo il 20,4% offre materiali informativi dedicati. In fondo alla classifica, riportata dall'Unicusano, spiccano quattro Regioni del Sud: Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia. A superare l'esame soltanto la piccola Valle d'Aosta. Nonostante le difficolta', esistono esempi di inclusione che mostrano la strada. A livello istituzionale, il G7 Inclusione e Disabilita' 2024 ha portato all'adozione della Carta di Solfagnano, che identifica otto priorita' per l'inclusione, tra cui l'accessibilita' universale e il lavoro inclusivo.

