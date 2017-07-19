San Siro: Giunta comunale approva delibera su vendita stadio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 set - 'L'esecutivo di Palazzo Marino ha valutato la proposta di acquisto coerente con le finalita' strategiche dell'Amministrazione di valorizzare l'ambito della Grande Funzione Urbana San Siro', si legge in una nota del Comune, che specifica che 'l'approvazione della proposta spetta ora al Consiglio comunale'. La proposta e' l'esito dell'iter amministrativo varato lo scorso marzo dalla Giunta, dopo che Inter e Milan avevano depositato la loro proposta di acquisto. Le opere del progetto Grande Funzione Urbana San Siro riguarderanno principalmente la costruzione del nuovo stadio, lo spostamento e la riqualificazione del tunnel Patroclo, la parziale demolizione e messa in sicurezza del 'Meazza' e la realizzazione di verde pubblico per una superficie pari al 50% dell'intera area. Il prezzo di vendita e' pari a 197.075.590 euro; 73 milioni saranno versati al Comune di Milano contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la restante parte sara' rateizzata e garantita da apposite fideiussioni bancarie o assicurative. Sono inoltre previste fideiussioni a garanzia della realizzazione del nuovo Patroclo, del verde e della parziale demolizione e consolidamento del 'Meazza'. La proposta - specifica la nota del Comune - prevede una serie di clausole a tutela dell'operazione, come la clausola 'earn out' che obbliga l'acquirente a versare al Comune una percentuale delle plusvalenze generate in caso di vendita a terzi nell'arco dei primi cinque anni dalla sottoscrizione del contratto. Per quanto riguarda la rimozione dell'attuale tunnel Patroclo e le opere di bonifica, l'amministrazione comunale sosterra' una quota dei relativi costi fino a un massimo di 22 milioni di euro.

