San Siro: da Giunta ok schema convenzione quadro per perfezionamento compravendita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ott - La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione quadro e gli ulteriori indirizzi di dettaglio per il perfezionamento della compravendita del complesso immobiliare, che comprende lo stadio Meazza, qualificato quale 'Grande Funzione Urbana San Siro' (Guf), a seguito della proposta presentata da Milano e Inter. E' quanto si legge in una nota del Comune di Milano.

La convenzione quadro - si legge nella nota - disciplina gli obblighi e le modalita' di trasformazione dell'area che comprende anche lo stadio San Siro, provvedendo alla rigenerazione urbana dell'intero quartiere. Il progetto dovra' anche recepire 'l'esigenza di minimizzare l'impatto ambientale, prevedere una significativa valorizzazione del verde pubblico fruibile e connotare l'intervento mediante l'individuazione di spazi e attivita' dedicati a verde sportivo'. Le opere riguardano principalmente la costruzione del nuovo stadio, con una capienza tra i 70mila e i 71.500 spettatori, lo spostamento e la riqualificazione del tunnel Patroclo, la parziale demolizione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Meazza e la realizzazione di verde pubblico per una superficie pari al 50% dell'intera Gfu. 'Il soggetto acquirente sara' un veicolo societario controllato dalle societa', per un prezzo di vendita pari a 197.075.590 euro', precisa la nota. La rigenerazione della Gfu avverra' sulla base di un piano attuativo complessivo che sara' approvato prima del progetto di fattibilita' tecnico-economica.

com-dim

