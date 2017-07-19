San Siro: accordo tra Comune e Regione per "grande funzione urbana"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - Un altro passo avanti per la costruzione del nuovo stadio per Milano e l'addio a San Siro. E' stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Comune e Regione Lombardia per il coordinamento delle procedure organizzative nell'ambito del procedimento per l'attuazione della Grande Funzione Urbana San Siro. Il coordinamento e' necessario per consentire a ciascuno degli Enti il rispetto dei termini stabiliti per i procedimenti di rispettiva competenza, ed e' funzionale alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, nonche' ad evitare duplicazioni di attivita'. In particolare, la delibera riguarda il nuovo tunnel Patroclo, la costruzione del nuovo Stadio e la successiva, parziale demolizione dello Stadio San Siro. Gli impegni sottoscritti con Regione perseguono la conclusione di tutte le procedure autorizzatorie, comprese quelle ambientali di VAS e di VIA, entro e non oltre l'estate prossima, 2027. 'Confermo che il Comune sara' disponibile ad anticipare ovunque possibile le proprie attivita' - ha precisato la Vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo - e a fronte dei tempestivi riscontri da parte della Societa' lavoreremo tutti al fine di consentire l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo stadio nel secondo semestre 2027, anche nella prospettiva di candidatura di Milano alla fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032'.

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