San Marco: gruppo veneziano di vernici si rafforza negli Usa con deal da 3,4 mln $ -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 29 feb - Per San Marco la crescita del business va di pari passo con quella organizzativa. "Rimaniamo convinti che le societa', anche le medie imprese come la nostra - chiarisce Geremia - debbano guardare alle best pratice delle public companies abbandonando la logica dell'imprenditore "one man show" e scommettendo invece sul lavoro e sulle scelte di team competenti e focalizzati sugli obiettivi. Negli ultimi tempi abbiamo fatto un percorso di managerilizzazione molto solido, introducendo ben 4 consiglieri indipendenti nel nostro Cda, un nuovo internal audit, un Esg manager esterno, un nuovo team digital e scommettendo sulle competenze di tutta la prima linea dirigenziale dell'azienda. Dopo 2 anni di crescita 'duble digit' questo ulteriore incremento nel 2023 del 5,3% e soprattutto il record dell'ebitda margin (oltre il 22% e piu' del doppio della media di mercato del periodo) ci fa ben sperare per un percorso di crescita per linee interne e per acquisizioni che crediamo potra' continuare anche in futuro, sempre pero' guardando con prudenza e attenzione allo sviluppo solido della societa'".

Il gruppo San Marco, forte di una Posizione finanziaria Netta che ha cassa per circa 50 mln di euro non ha bisogno di guardare ad eventuali aperture del capitale sociale, per finaziare il suo programma di sviluppo.

"Viste le turbolenze di questi ultimi anni non ha senso mettere in cifre le nostre prospettive di crescita nel medio periodo - conclude il presidente e Ad del gruppo San Marco - ma le direttrici del nostro impegno sono molto chiare: forti di un gruppo di lavoro molto solido e un programma di investimenti infrastrutturali da 9 milioni di euro che ha preso il via da pochissimo, puntiamo a conquistare sul mercato Italiano nuove quote di mercato e scommettiamo su un programma di crescita organica e per acquisizioni (con attenzione ai mercati internazionali e alla gamma di prodotto) resa possibile da una posizione finanziaria molto solida. Sul piano industriale nel 2024 lavoreremo molto sull'Esg e sulle certificazioni di prodotto con un occhio al Pnrr. Tutto cio' per garantirci una prospettiva di crescita ulteriore e di consolidamento come societa' a forte trazione manageriale, con grande attenzione all'ambiente e all'internazionalizzazione".

Col-ric

