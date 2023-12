Samsung Electronics: ottiene sussidi in Giappone per impianto produzione chip

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - Il Giappone offrira' alla coreana Samsung Electronics fino a 20 miliardi di yen (140 milioni di dollari) in sussidi per costruire un impianto di sviluppo di chip vicino a Tokyo, secondo un annuncio del ministero dell'industria nipponico. Lo riferisce Nikkei Asia. Si prevede che l'investimento totale per il nuovo hub di Samsung ammontera' a 40 miliardi di yen, di cui il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria giapponese ne finanziera' fino alla meta'. Lo sviluppo si concentrera' su un'area nota come confezionamento dei chip.

Anche altri importanti attori globali come Intel e Tsmc stanno scommettendo molto su quest'area. Samsung a partire da ottobre ha affermato di essersi assicurata "molti ordini di imballaggi avanzati da numerosi clienti di computer ad alte prestazioni in patria e all'estero".

red-Ggz

(RADIOCOR) 21-12-23 11:27:29 (0251) 5 NNNN