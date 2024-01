Salvini: balneari e ambulanti? 'Chi subentra risarcisca chi ha investito'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 gen - 'Il richiamo del presidente Mattarella" su balneari e ambulanti "e' assolutamente fondato. Poi bisognera' riconoscere per chi vorra' cambiare mestiere, se ha investito dei soldi in quella bancarella o in quella spiaggia, che chi subentra glieli riconosca, per evitare che magari arrivino dall'estero grandi gruppi o cooperative che poi dettano il prezzo". Cosi' il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite questa sera di Porta a Porta. "Io - ha sottolineato il vicepremier - sono assolutamente per la competizione. L'importante e' non lasciare dalla sera alla mattina in mezzo a una strada gente che in quel posto ci ha lavorato e ha investito per 30 anni".

'Penso che se, come sta apparendo dalla mappatura" delle spiagge "che stiamo facendo la risorsa non e' scarsa, ma anzi la risorsa libera e' ancora abbondante, la discussione con la Commissione europea potra' portare a soddisfazioni. Se poi ci devono essere delle gare, quello che mi sta a cuore e' che vengano tutelati gli investimenti i sacrifici e i soldi che sia i commercianti ambulanti che i balneari hanno investito nelle loro attivita' negli scorsi anni".

