Salvini: al commissario Ue Valean confermata l'ambizione sul Ponte di Messina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ott - Confermata la stretta collaborazione tra l'Italia e le istituzioni europee. E' stato il tema di una telefonata del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, Matteo Salvini, e la Commissaria Europea ai Trasporti Adina Valean. Salvini ha anticipato l'ambizione del governo: realizzare il Ponte sullo Stretto che 'permetterebbe di collegare la Sicilia al cuore dell'Europa con un'opera ingegneristica unica al mondo'. Il Ministro ha toccato anche il tema del collegamento ferroviario Torino-Lione ('e' necessario confermare il co-finanziamento europeo' ha precisato Salvini) e del "Fit for 55", sottolineando la necessita' di trovare soluzioni ambiziose ma realistiche 'nell'interesse di cittadini e imprese'. Inoltre, Salvini ha sollevato il tema dei divieti unilaterali tirolesi nei confronti degli autotrasportatori. E ha confermato l'impegno del nostro Paese a sostegno dell'Ucraina nel contesto delle "Solidarity Lanes" e di possibili sostegni per la manutezione delle strade ucraine, in vista dei prossimi mesi invernali, come auspicato anche da Bruxelles. Salvini e Valean si sono ripromessi di incontrarsi a piu' presto a Bruxelles.

