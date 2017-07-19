Dati
            Notizie Radiocor

            Salvini: a guerra finita pronto ad accompagnare imprenditori in Ucraina e Russia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Pesaro, 23 set - "Quello che posso dire agli imprenditori marchigiani che sono qua e' che, a stramaledetta guerra finita e a vite salvate, saro' orgoglioso, se vorranno, di accompagnare la prima delegazione di imprenditori marchigiani in territorio ucraino e russo per riprendere a lavorare e a commerciare". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di un evento elettorale in un hotel di Pesaro in vista delle elezioni regionali delle Marche, in programma domenica e lunedi'.

