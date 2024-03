Salute: il 14/3 a Milano presentazione Fondazione F di Carlo Pizzocaro

Per supporto ricerca medico-scientifica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Sara' presentata il 14 marzo la nascita di Fondazione F, presieduta da Carlo Pizzocaro, presidente e amministratore delegato di Fidia farmaceutici. L'evento si terra' alle ore 18.00 in Via Flavio Vegezio 17, a Milano e vedra' la partecipazione dello stesso Carlo Pizzocaro, dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso e di Monsignor Massimo Angelelli. La Fondazione ha lo scopo di supportare la formazione medica, incentivare la ricerca scientifica, accelerare la diagnosi di alcune malattie particolarmente insidiose e facilitare l'accesso alle cure per i pazienti in difficolta'. In primo piano la collaborazione con l'Associazione fondata da Elena Malagodi "Fai in Senegal - Fondare l'Avvenire dell'Infanzia in Senegal". L'inaugurazione della Fondazione F sara' anche l'occasione per presentare "Canto all'ombra del Baobab", la mostra fotografica di Riccardo Bagnoli a cura di Maria Vittoria Baravelli, che propone un vivido racconto delle scuole fondate in Africa da Elena Malagodi. Inoltre, Fondazione F supporta la piattaforma Doc4All, che mette in contatto medici specialisti e pazienti in difficolta'.

