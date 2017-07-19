Salumificio Fratelli Riva: fatturato 2025 a 110 mln, prosegue percorso sviluppo

Con filiere certificate e solidita' industriale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 gen - Salumificio Fratelli Riva registra nell'esercizio 2025 un fatturato di oltre 110 milioni di euro, in linea con gli esercizi precedenti. L'export mantiene un'incidenza contenuta, confermando il forte radicamento dell'azienda sul mercato nazionale. La societa' prosegue poi nel proprio percorso di sviluppo puntando su scelte industriali improntate alla continuita', alla qualita' certificata e a una gestione orientata alla sostenibilita' industriale e alla stabilita' nel tempo. Sul fronte delle materie prime, l'azienda sta consolidando il lavoro sulle filiere certificate, estendendo progressivamente l'approccio anche alla materia prima nazionale. Il fine resta quello di garantire standard elevati lungo tutta la catena del valore, rispondendo a una crescente attenzione del mercato verso temi come tracciabilita', benessere animale e responsabilita' produttiva. 'L'obiettivo e' continuare a crescere mantenendo equilibrio e coerenza industriale, senza forzare i tempi. Le scelte su filiere, prodotto e investimenti sono guidate dalla volonta' di garantire continuita', qualita' certificata e affidabilita' nel tempo, in un rapporto trasparente con clienti e partner della distribuzione', ha commentato in una nota Giuseppe Riva, amministratore delegato del Salumificio Fratelli Riva.

La solidita' dei risultati, scrive la societa', consente di valutare eventuali operazioni di crescita esterna.

