Salone del Mobile: gli appuntamenti con Il Sole 24 Ore e How To Spend It

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 set - In contemporanea con la nuova edizione del Salone del Mobile, Il Sole 24 Ore offre ai propri lettori una serie di appuntamenti in edicola e online per approfondire dinamiche e prospettive del settore.

Si parte venerdi' 3 settembre con lo Speciale Design di How To Spend It, Superior Interiors, in edicola con Il Sole 24 Ore per offrire una panoramica delle piu' interessanti novita' nel settore dell'arredo attraverso l'analisi delle tendenze, tra materiali smart e sostenibilita', interviste ai protagonisti - da Renzo Piano a Allegra Hicks e Roberto Mottola di Amato, da Damien Hirst a Olafur Eliasson - e focus prodotto. Oltre alle inchieste sui materiali e sulla sostenibilita', Superior Interiors dedica un approfondimento a riuso ed ecologia, frontiere etiche ed estetiche sempre piu' esplorate, e ai progetti Custom Made, perche' gli arredi sono sempre piu' studiati come abiti sartoriali. Incluso il servizio 'mi faccio una piscina (deluxe) in giardino' con le indicazioni degli architetti specializzati, le idee migliori e i nuovi materiali. Infine gli speciali sull'alta gioielleria e haute cuisine, gioielli del design domestico e personale.

Ma How To Spend It e' anche una piattaforma che si estende dal magazine al digital, attraverso nuovi format video e audio: in particolare, in occasione del Salone del Mobile debutta anche 'Pillole di design', il primo podcast di design storytelling a cura di How to Spend It, appuntamento di cinque puntate, una al giorno, dedicato alle icone del design, gli oggetti che hanno cambiato le nostre abitudini e la nostra gestualita', il 'design da ascoltare'. La serie Podcast sara' disponibile da venerdi' 3 settembre sul sito del Sole 24 Ore all'interno della sezione dedicata a How To Spend It, oltre che all'interno dell'area Podcast de IlSole24ore.com e sulle principali piattaforme di distribuzione tra cui Spotify, Spreaker e Apple Podcast.

Infine, domenica 5 settembre Il Sole 24 Ore sara' in edicola con lo Speciale Design, un Rapporto di 32 pagine dedicato a tutte le tendenze del mondo del design: le novita' sul Made in Italy, il focus sui mercati di Cina, Stati Uniti e Russia e tutti gli scenari futuri, dalle strategie per adeguarsi ai criteri di sostenibilita' ai cambiamenti sul fronte processi e prodotti alle nuove materie prime utilizzate per abbattere le emissioni. Il rapporto sara' disponibile anche online sul sito del Sole 24 Ore.

Red-

(RADIOCOR) 02-09-21 11:16:02 (0220) 5 NNNN