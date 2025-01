Salone del Mobile: con 63esima edizione ritorno della biennale Euroluce 2025

Negli spazi di Fiera Milano Rho dall'8 al 13 aprile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - IlSalone del Mobile 2025 si svolgera' dall'8 al 13 aprile negli spazi di Fiera Milano Rho.La 63esima edizione vedra' il ritorno della biennale Euroluce 2025, che quest'anno ospitera' tra le altre cose una due giorni tra tavole rotonde, workshop e conferenze con ospiti internazionali. Primo tra i celebri ospiti-curatori a svelare un progetto dalla forza straordinaria, realizzato proprio per e grazie alla Manifestazione, e' Robert Wilson, che torna a realizzare una nuova 'visione', dal titolo 'Mother'. E in occasione della biennale dedicata all'universo della luce, il 10 e l'11 aprile, prendera' il via 'The Euroluce International Lighting Forum', inedito appuntamento a cadenza biennale, per esplorare e comprendere tutti gli aspetti di questa progettazione grazie al contributo di figure di primo piano appartenenti a diverse discipline.

