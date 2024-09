Salone Auto Torino: 13-15 settembre evento open air, attesi 500.000 visitatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - Il Salone Auto Torino, che si terra' nel capoluogo piemontese dal 13 al 15 settembre, sara' una grande manifestazione open air, un percorso a ingresso gratuito che partira' dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova passando da piazza Carlo Felice , via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale e Giardini Reali, fino a piazza Vittorio Veneto. 'Sara' una grande festa per il pubblico, con oltre 150 auto esposte tra novita' dei brand, prototipi e one off dei grandi carrozzieri, modelli del motorsport. Salone Auto Torino si conferma un successo per il quale ci aspettiamo 500.000 visitatori provenienti da tutta Italia. Un grazie speciale ai 43 brand che porteranno ai visitatori tutte le novita' piu' tecnologiche e sostenibili", ha detto Andrea Levy, presidente del Salone Auto Torino. Lungo il percorso ci sara' l'esposizione dei modelli di tutte le tecnologie e motorizzazioni a disposizione del pubblico, che potra' testarli in viabilita' ordinaria con partenza dalle aree test drive di piazza Carlo Felice e piazza Castello. Oltre alle novita' di prodotto i visitatori troveranno anche le supercar, le auto piu' iconiche, i prototipi e le one off dei grandi designer (piazzetta Reale), le innovazioni delle aziende dell'indotto e l'intrattenimento. "Torino e l'auto hanno un profondo legame storico, economico e sportivo.

Riportare il Salone dell'Auto in citta' con un evento diffuso vuol rendere merito a questa tradizione e a tutti gli uomini e le donne che da qui hanno contribuito a fare la storia dell'auto italiana e internazionale", hanno detto Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, e Andrea Tronzano, assessore allo Sviluppo delle attivita' produttive, spiegando che "con questo evento, per tre giorni, Torino sara' capitale indiscussa dei motori, del design e dell'innovazione applicata all'auto a conferma della ricchezza di una filiera che qui ha eccellenze incredibili". L'inaugurazione di Salone Auto Torino sara' dinamica e si svolgera' venerdi', con partenza da piazza San Carlo. I modelli in parata sfileranno tra il pubblico nel circuito dinamico che coinvolgera' piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello. Le sfilate saranno realizzate grazie alla collaborazione con Automobile Club Torino.

