Salini Impregilo: galleria base del Brennero, superato 70% scavi lotto Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 nov - Completato il 70% dei lavori di scavo nell'ambito del lotto piu' meridionale della galleria di base del Brennero che vede impegnata Salini Impregilo nel raggruppamento con Strabag, Consorzio Integra e Collini. Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione di questo lotto situato in prossimita' di Fortezza (BZ), dove gia' a dicembre 2018 e' stata raggiunta un'importante tappa con l'abbattimento dell'ultimo diaframma e l'inaugurazione del Portale Sud della galleria di base. Il lotto denominato 'Sottoattraversamento del fiume Isarco' ha dunque superato la meta' dei lavori previsti. A oggi sono stati scavati infatti 3.800 metri dei 5.400 totali. Salini Impregilo, assieme alle imprese consorziate, sta procedendo con le opere di consolidamento e scavo delle due gallerie in direzione nord e delle quattro di sottoattraversamento del fiume, opere di grande complessita', dovendo passare al di sotto del fiume Isarco, dell'autostrada A22, della strada statale SS12 e della linea ferroviaria del Brennero, ricompresa nel tratto Monaco-Verona. La Galleria che con i suoi 64 km totali diverra' il collegamento ferroviario in sotterraneo piu' lungo al mondo., rappresenta l'elemento centrale del corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T e migliorera' le possibilita' di trasporto ferroviario nel cuore dell'Europa. Oltre al lotto 'Sottoattraversamento Isarco', il Gruppo Salini Impregilo e' impegnato anche nei lavori del lotto 'Tulfes - Pfons', in Austria. Nel mega progetto oltre a Salini Impregilo lavora anche Astaldi, impegnata nel lotto 'Mules 2-3', e coinvolta dal Gruppo in Progetto Italia, l'operazione industriale di consolidamento delle infrastrutture in Italia.

